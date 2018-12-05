俄60天內若不遵守中程核飛彈條約 美將退出

2018-12-05 05:52

〔中央社〕美國今天警告，俄羅斯若不在60天內拆除違反中程核飛彈條約（INF）規定的飛彈，華府就會退出這項在冷戰時期簽署限制中程核武的重要條約。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，除非莫斯科撤回可能引發軍備競賽的9M729陸基巡弋飛彈系統，否則華府不再受1987年簽署的中程核飛彈條約約束。

蓬佩奧表示，60天期限過後，美國就會展開為期6個月的正式退出條約程序；在此之前，美國不會「測試、製造或部署任何（違反條約的）系統」。

北大西洋公約組織（NATO）表示，能否挽救這項條約，現在「取決於俄羅斯」。北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也指出，現在該是俄羅斯準備放棄前述飛彈系統的時候。

中程核飛彈條約被許多人視為是全球武器管控架構中的重要一部分。

蓬佩奧和北約盟國外長會談後表示：「美國今天宣布，俄羅斯實質違反這項條約；除非俄羅斯恢復完全且可檢驗的遵守，否則我國將在60天內停止履行我方義務，作為補救措施。」

「俄羅斯的行動嚴重損害美國、盟邦與夥伴的國家安全。一項條約若限制回應俄羅斯違約的能力，美國繼續遵守並無意義。」

美國和北約表示，正式名稱為SSC-8的9M729陸基巡弋飛彈系統，違反中程核飛彈條約禁止部署射程500到5500公里陸基飛彈的規定。

川普10月曾揚言退出中程核飛彈條約，並表示要強化美國的核武儲備，「直到大家恢復理智為止」。

不過昨天川普又表示，希望和中國國家主席習近平、俄羅斯總統蒲亭（ladimir Putin）會談，以終結他所謂的「大規模且無法控制的軍備競賽」。

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