歐洲法院佐審官：英國有權單方面放棄脫歐

2018-12-05 00:46

〔中央社〕歐洲法院佐審官波多納今天表示，英國有權單方面取消脫離歐洲聯盟（EU），不需徵求其他歐盟國家同意。不過，英國首相梅伊的發言人說，英國不會取消脫離歐盟的通知。

路透社報導，波多納（Manuel Campos Sanchez-Bordona）提出這項不具約束力的建議之際，英國國會開始就梅伊（Theresa May）與歐盟達成的脫歐協議進行5天辯論，並準備在11日進行表決。

歐盟最高法院歐洲法院說：「佐審官波多納提議，法院應宣布里斯本條約第50條…准許單方面撤銷有意退出歐盟的通知。」

歐洲法院在聲明中說：「直到正式簽署脫歐協議之際，仍可選擇撤銷脫歐。」

儘管佐審官的意見不具約束力，但歐洲法院大多會遵循佐審官的意見作出最終判決。目前還不清楚法院何時將宣布相關決定。

英國預計將在2019年3月29日離開歐盟，梅伊和另外27個歐盟成員國已就脫歐協議和英歐未來關係達成共識，但這份面臨英國議員激烈反對的脫歐協議仍須在國會闖關成功。

多名反對英國脫歐的蘇格蘭政界人物向歐洲法院提出裁決請求。他們希望法院若作出有利他們的判決，能為可望舉行的第二次脫歐公投鋪路，提供選民留在歐盟的選項。

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