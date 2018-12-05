美國天兵公務員以為新墨西哥州是外國 差點害人結不了婚

2018-12-05 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國有個住在新墨西哥州的男子，日前在首都華盛頓哥倫比亞特區準備登記結婚，結果遇上「不知道美國有新墨西哥州」天兵公務員，一直拒絕男子用「外國駕照」登記結婚，直到這名天兵公務員跟主管Google後，才確定這名男子是美國自家人，這對新人才順利完成結婚登記。

綜合媒體報導，加文．克拉克森（Gavin Clarkson）在11月20日與他的未婚妻華盛頓特區的政府單位準備登記結婚，不料，當他拿出「新墨西哥州」發的駕照交給公務員時，對方竟然以為他是墨西哥人，要求他必須將這張「墨西哥駕照」換成國際駕照，才能完成登記手續。克拉克森聽完傻眼，向這名天兵公務員爭論自己是美國人，後來鬧到主管也來了解事由，結果這名主管也傻傻分不清楚「新墨西哥州」與「墨西哥」，對克拉克森說，「國際駕照也不能辦理，必須要拿墨西哥護照才能辦手續。」

克拉克森再三堅持之下，這對活寶公務員才從Google確定「新墨西哥州」是美國50州的一員，克拉克森才順利與未婚妻完成結婚登記；而排在他們後面等著登記的其他人笑個半死，克拉克森打趣地說，「我以前就聽說有些人會以為新墨西哥州人是外國人，沒想到這件事居然會發生在我身上。」

對於這件糗事，主管簽發結婚證的特區高等法院發聲明道歉說，「我們有個公務員，搞不清楚新墨西哥州已加入美國106年；我們非常遺憾這個誤解，導致新墨西哥州的居民在接下來的婚禮計畫發生延誤。」

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