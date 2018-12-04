居民控駐日美軍魚鷹機太吵 法院判賠逾2000萬台幣

2018-12-04 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕駐日美軍位於東京都福生市的橫田基地因頻繁的軍機飛行訓練，被當地居民以噪音損害為由，對其提起告訴。11月30日東京地方法院判決，橫田基地須賠償居民9560萬日幣（約台幣2581萬元）。另一方面，法院也同時駁回飛行禁令與對未來的噪音損害賠償。

綜合日媒報導，共有144人提出告訴，分別自東京都或埼玉縣。民眾提到，橫田基地每日早晚都有密集的飛行訓練，讓他們過了40年需要提高音量的生活，實在苦不堪言。

在今年4月，駐日美軍派駐5架新型魚鷹直升機（CV-22 Ospreys）時，就曾引起首都圈居民不滿，更有民眾上街抗議，質疑此舉是在增加噪音，也擔憂未來有可能像沖繩一樣，隨時擔心軍機發生墜機意外。

日前東京地院判決，美軍需賠償9560萬日幣（約台幣2581萬元）的精神賠償，不過居民期待的軍機停飛及未來噪音損害賠償，東京地院尚未做出回應。居民們對此表達失望，正研議是否要再度上訴。

2016年時，日本最高法院就在類似判決指出，日本政府對美國的軍事飛行沒有管轄權，而且無法評估未來航班的噪音污染，只能以實際發生時作為判斷。法院也說到，雖然相當理解居民的擔憂與恐懼，但事故風險仍屬抽象範圍。

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