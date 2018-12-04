美國男酒駕還睡著 「自動駕駛」幫他閃警察

2018-12-04 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕酒照喝，車照跑？美國加州有位男子，在11月30日酒後開車上高速公路，結果被公路警察發現駕駛竟在駕駛座上睡著了，但由於這輛車是特斯拉出產，具備「自動駕駛功能」，無論警方如何追趕，這輛車都會「自動」閃開，最後警方只好封閉高路公路所有車道，才成功迫使這輛酒駕的自動車停下。

綜合媒體報導，這位現年45歲，在加州洛思阿圖斯市（Los Altos）的城市規劃委員會工作的男子亞力山大‧薩梅克（Alexander Samek），疑似在29日晚間喝酒喝茫了，當他在30日凌晨要駕駛他的特斯拉「Model S」轎車返家時，在上路前特地開啟「駕駛輔助系統」，然後前往高速公路。

加州公路警方在凌晨3點3半時，赫然發現薩梅克竟在駕駛座上睡著了，趕緊駕駛警車追趕，試圖叫醒薩梅克；結果開啟「駕駛輔助系統」的轎車竟然一路以時速70英里（約112公里）的速度閃避警方的追趕。

雙方在高速公路追逐了7分鐘，近7英里（約11公里）的距離後，警方只得打開警示燈，並切換車道超過薩梅克的車，才成功將對方攔下；最後薩梅克因為沒通過酒駕測試而遭到逮捕，不過他在30日早上被釋放，預計在明年1月將出庭受審。

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