日本國會通過新法打擊黃牛 禁止買賣票券牟利

針對熱門的演唱會及活動，由於一票難求，不少民眾會選擇高價購買黃牛票。（路透）

2018-12-04 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本眾議院今（4）日通過一項票券轉賣相關的法案，規定所有包括電影、演唱會、體育賽事等活動的票券，如未經主辦方許可，一律不得轉售圖利。該法案同日已送至參議院，預計在下週正式頒布。

綜合日媒報導，日本目前針對黃牛問題，大部分的都道府縣都是以「騷擾防治條例」來進行取締，不過當中包括2個問題，一是仍有少數縣不在規定範圍內；二是法律並無限制「網路黃牛」，因此許多黃牛都是利用網路平台高價轉售票券，不過這些問題將隨著未來新法上路得到改善。

報導指出，2020年東京奧運票券即將開賣，日方也收到國際奧會（IOC）要求能更有效處理黃牛問題，因此誕生該法案。至於頒布後到正式實施前，將會有6個月的宣傳期。

據了解，法案規定的對象包括買賣雙方，因此購買黃牛票的一方也會犯法，經定罪最高可判處1年監禁及罰款100萬日元（約新台幣27萬元），不過同金額的票券「轉讓」則不算犯法。

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