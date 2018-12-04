要求引渡箱屍案兇嫌均「已讀不回」 港警方稱：認真考慮

針對這起「台港僵局」，港府保安局長李家超（見圖）在今天表示，「外地司法管轄區若對政府有請求，相關部門會認真按香港法律框架考慮。」；不過被香港網友痛斥「 打官腔」。（歐新社）

2018-12-04 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕懷有身孕的香港女子潘曉穎今年2月與男友陳同佳來台灣旅遊，不料卻遭陳同佳殺害棄屍，造成一屍兩命的慘案；偵辦此案的士林地檢署一直向香港警方要求引渡陳同佳返台接受調查，不過香港方面始終沒有回應；香港政府保安局長李家超今天表示：「相關部門會認真按香港法律框架考慮。」

事發後，潘父因為深怕港方無法偵辦境外殺人案，因此特地來台向檢警求助，而士林地檢署早在3月16日及4月26日就向香港提出刑事司法互助請求，卻均被「已讀不回」，最後士林地檢署也在12月3日發出長達37年6個月的通緝令，並函請法務部，向香港提出遣送嫌犯來台受審請求，已以最速件方式，轉請陸委會協助辦理。

而港媒報導指出，兇嫌陳同佳返回香港後，又因控竊盜、處理贓物等罪，被香港警方逮捕，目前被羈押待審中；針對這起「台港僵局」，港府保安局長李家超在今天（12月4日）表示：「外地司法管轄區若對政府有請求，相關部門會認真按香港法律框架考慮。」他強調，香港特區政府相當重視此案，但陳同佳在香港，也有案件將在今年底受審，司法程序正在進行中，對細節不便透露。

不過有香港網友認為李家超的回應「避重就輕」，痛斥「 打官腔，廢人講廢話」、「等於三地的司法僵局救了這個殺人犯？」、「怕得罪中共不敢交人？」、「看到這個嘴臉就噁心」

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