燃料稅引發「黃背心」怒火 法總理宣布凍漲6個月

2018-12-04 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕法國抗議燃料稅調漲的全國性「黃背心」運動，近來演變成嚴重暴動。為平息民眾怒火，法國總理菲力普（Edouard Philippe）今（4）日正式宣布，凍漲燃料稅，為期6個月。

綜合外媒報導，法國政府原本計畫在明年1月1日調漲燃料稅，此舉引發全國性「黃背心」運動示威，最近3個週更演變為數十年來最嚴重的都市暴動，失控的抗議者破壞公物、縱火打劫並攻擊警察，導致巴黎市容一片狼藉。

法國媒體今日已率先透露當局將宣布暫停這項調漲計畫，以平息民眾怒火。菲力普剛剛也正式宣布此事，暫停調漲燃料稅、電力和天然氣價格，以及嚴格的車輛排放管制延後上路，為期6個月。

菲力普表示，政府必須傾聽民眾的憤怒，在與受政策影響者進行適當對話前，這些政策不會實施。菲力普也強調，暴力活動必須停止，未來任何示威活動都應該經正式宣布並和平進行。

在野共和黨參議員羅塔尤（Bruno Retailleau）直指，光是暫停是「絕對不足的」，如果燃料稅只是延緩調漲，那不是民眾所需要的，也不會讓示威平息。極右翼在野黨領袖勒班（Marine Le Pen）也指出，推遲而不是取消稅收的做法還遠遠不足。

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