空汙太嚴重！ 新德里市政府防範不力被重罰1億

印度新德里當局因未徹底執行減輕空氣汙染的相關規定，被印度環境監管機構重罰350萬美元（約新台幣1億元）。（法新社）

2018-12-04 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕印度新德里被稱是世界上空氣汙染最嚴重的大都市，當局因未徹底執行減輕汙染的相關規定，被印度環境監管機構重罰350萬美元（約新台幣1億元）。

《法新社》報導，印度的國家綠色法庭負責裁決環境事務，不斷收到當地民眾抱怨，稱工廠對禁止燃燒垃圾的法律視而不見。法庭追查發現，有業者仍在公開燃燒有害廢棄物後，因此向未徹底防範空汙的新德里市政府開罰。法庭指出，市府必須向法院提出處理困擾首都2000萬人空汙危機的方法。

每年冬天，德里地區都會出現「令人窒息」的嚴重霾害侵襲，大氣中汙染物的含量通常超過安全值30倍以上。估計每年約有110萬印度人因空汙而早死。美國駐印度大使館網站顯示，週二當地空氣中的有害顆粒指數達290，幾乎是世界衛生組織安全值的12倍。

為了遏制霾害，德里地區有關閉發電廠、禁止重型卡車進入，同時批評鄰邦沒有作為，特別指旁遮普邦和哈里亞納邦每年燃燒農作物的煙霧飄向德里，讓空汙加劇。

印度國家綠色法庭過去曾因西孟加拉邦政府未能清除天空煙霧瀰漫的狀況，開罰70萬美元（約新台幣2100萬元）。

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