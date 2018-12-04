決裂？ 烏克蘭總統提議徹底廢除《烏俄友好條約》

烏克蘭總統3日提請最高議會立即審議徹底廢除《烏俄友好條約》。（路透）

2018-12-04 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏關係持續惡化，烏克蘭總統波洛申科（Petro Poroshenko）3日提請最高議會立即審議徹底廢除《烏俄友好條約》。

綜合外媒報導，《烏俄友好條約》有效期為10年，如任何一方欲改變或廢止條約，需要在條約到期前的6個月，向另一提出書面文件，否則將再自動延長10年。目前該條約原訂2019年4月1日到期，不過波洛申科已今年9月17日簽署終止《烏俄友好條約》的法令，並將決定通報給俄羅斯。

前烏克蘭司法部長里諾維奇（Alexander Lavrinovich）卻認為，如果最後真的終止這項條約，可能會為烏克蘭帶來困境。他說：「這項決定對俄羅斯沒有任何損失，但對於我國而言，等到結束和俄方的對峙後，未來恐將衍生出其他麻煩。」

據了解，《烏俄友好條約》為烏俄2國於1997年簽訂，1999年生效，當中規定雙方關係是建立在互相尊重主權和領土完整的基礎下，承認前蘇聯時期劃定的2國邊界，並同意以和平方式解決所有爭端。

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