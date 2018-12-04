小鮮肉謊稱富二代 睡熟女騙錢還謊稱有愛滋

2018-12-04 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國1名女子認識1名佯稱富二代的男子，2人相處良好，也發生過性關係。然而當男子向女子借錢後，便人間蒸發，女子好不容易找到男子後，男子自稱有愛滋病，令女子嚇得花容失色。

根據《梨視頻》報導，中國四川浙江1名44歲張姓女子，在微信認識了1名來自上海的22歲王姓男子。2人相談甚歡，並約出來在浙江遊玩，2人順勢發生了性關係。遊玩3天後，男子謊稱公司缺錢，向張女借7500元人民幣（約台幣3.4萬），說月底便會還錢。

王男謊稱自己是富二代，只要張女借他錢，他度過難關後，便會將旗下的酒店交給她管理。張女不疑有他，便轉帳給王男。沒想到轉帳後王男便不辭而別，張女發覺後便跟蹤王男，最後查覺王男要進行杭州火車站時攔下王男，並與他在車站激烈爭吵。

當王男被張女要求還錢，聲稱自己有得愛滋病，令張女嚇得花容失色。警方見到車站前有騷動登時趕來，並將2人帶回警局審問，王男才表示愛滋病的說法是假的，只是心情不好想嚇他。在警方的介入下，王男已還了部分款項。張女表示，將會透過法律途徑追討餘款。

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