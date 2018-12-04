136公斤胖女「泰山壓頂」 坐死54公斤男友

美國1名體重超過136公斤的女子日前與體重僅54的男友吵架，一怒之下不僅揮刀、丟桌攻擊男友，更一屁股坐在男友身上，導致男友窒息身亡。（翻攝自WJET）

2018-12-04 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名體重超過136公斤的女子日前與體重僅54的男友吵架，一怒之下不僅揮刀、丟桌攻擊男友，更一屁股坐在男友身上，導致男友窒息身亡。

綜合媒體報導，美國賓州1名體重高達136公斤的44歲女子溫迪（Windi Thomas），平時有酗酒的習慣，酒品也不好，喝酒後常會便與體重僅54公斤的男友基諾（Keeno Butler）吵架。

今年3月，溫迪又如往常般喝醉酒，並跟基諾說要買毒品，基諾登時制止溫迪的行為。2人隨即大吵一架，魁梧的溫迪起初用刀子刺傷，接著拿起桌角猛扁基諾，最後甚至奮力坐在基諾的胸腔上，導致基諾的胸膛肋骨斷裂和塌陷，隨之窒息身亡。事後，溫迪報警自首，表示是自己殺死了男友。

法醫驗屍後，判定死因是頸部和胸部受壓創傷所引起的呼吸功能不全，加上頭部的鈍器挫傷導致死亡，溫迪因此被指控謀殺罪。然而，她到法庭上卻辯稱是「只是意外」，並否認了所有家暴行為。家屬對其反應相當不以為然，並要求法官從重量刑。

全案仍在審判中，溫迪若被判有罪，將服刑18到36年。

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