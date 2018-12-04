英鎊應聲漲！ 歐洲法院佐審官：英國可單方面取消脫歐

2018-12-04 18:57

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟最高法院「歐洲法院」的佐審官（Advocate General）今（4）日表示，英國可以單方面取消脫歐，不需要徵求歐盟其他成員國同意。法院宣布消息後，英鎊應聲大漲。

《美聯社》報導，歐洲法院的佐審官桑切斯博多納（Campos Sanchez-Bordona）指出，法院應宣布《里斯本條約》第50條容許單方面撤銷有意退出歐盟的通知，意味英國有權片面中止脫歐程序。

桑切斯博爾多納表示，「這種可能性一直存在，直到脫歐協議正式簽訂為止」。這意味英國若改變想法，必須在2019年3月29日脫歐日前通知歐盟。

雖然佐審官的意見並無約束力，但法院通常會根據佐審官的意見作出裁決。英鎊也應聲大漲，《美聯社》指出，法院公布消息後，英鎊兌美元上漲0.7%至1.2811美元。

該案由蘇格蘭反對脫歐的政壇人士提出。他們希望法院做出的裁決，能使當局舉行第二次脫歐公投，以便選民再度透過公投表達留歐意願。

英國國會今日起對首相梅伊和歐盟達成共識的脫歐協議草案展開辯論，11日將表決，但大部分國會議員對此持反對態度。

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