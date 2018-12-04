老闆強制員工跟他抱抱 英知名時裝員工爆氣連署拒絕

2018-12-04 18:29

〔即時新聞／綜合報導〕英國一間時裝品牌公司的員工日前指出老闆強硬地與員工擁抱，並藉此性騷擾，他們提出連署要求停止此行為。

綜合媒體報導，英國時裝品牌「Ted Baker」員工指控公司創辦人暨執行長雷‧凱爾文（Ray Kelvin），往往強迫員工與其擁抱，並對員工進行性騷擾的行為，包括性暗示、要求女員工坐在他的腿上、愛撫他人頸部或親吻耳朵、要求與員工發生性關係，更在公司形成了「擁抱文化」，令許多踰矩的行為或是不恰當的言論都成了家常便飯。

許多員工忍受不了選擇離職，儘管向人資部門反應，也只得到：「這就是老闆的習慣」的理由搪塞，於是「Ted Baker」底下的員工發起連署，要求停止此行為，目前簽名的人已經超過2000人。

對此，Ted Baker表示，雷‧凱爾文常和許多人擁抱，無論是股東，投資者，供應商，合作夥伴，客戶還是同事。而他們也表示，目前已成立了獨立委員會，正在對這些事項進行調查，並將針對調查結果，做出合理的裁決。

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