「耶誕老人不存在」粉碎小學生童年 代課老師恐飯碗不保

美國有代課老師向小一生說「耶誕老人不存在」，讓家長們震驚，憤而檢舉，要求校方開除。（路透）

2018-12-04 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州（New Jersey）一名代課老師，由於在上課的時候向小一生們指出「耶誕老人不存在」，讓現場陪聽課的家長相當不滿，事後家長們甚至提出檢舉，要求校方開除該名代課老師。

綜合外媒報導，造成爭議的代課老師日前在指導小一生寫作時，發現其中一名學生主張真的有耶誕老人，而這名老師竟開始高談闊論，試圖粉碎孩子們的幻想。他告訴講台下年僅小一的學童，「耶誕老人不存在，耶誕樹下的禮物都是你們爸爸媽媽放的」，並強調，世界上也不存在如拉耶誕老人雪橇的馴鹿、牙齒仙女、小精靈等任何神奇生物。

報導指出，此番言論讓在場陪聽的家長無法接受，立刻向校長拉捷（Michael Raj）投訴，而拉捷事後也發信向所有家長致歉：「作為養育4名小孩的父親，我很清楚這樣（耶誕老人不存在）的言論是何等敏感。」

一名學生的家長希梅克（Lisa Simek）也在臉書上抱怨，認為那名代課老師粉碎了她女兒艾蜜莉亞（Emilia）和班上其他22名小孩的童年，「而這番言論將會永遠深植在孩子們的心中。」

據了解，拉捷承諾會對該名代課老師「缺乏判斷力」的言行作出懲處，不過校方並未提到該名老師是否會被開除。

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