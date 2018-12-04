印度冷氣銷量2050可望多達10億台 全球暖化恐加劇

近幾年印度人的冷氣用量越來越高，未來恐怕會使地球越來越熱，暖化越來越嚴重。圖為印度工人正在組裝冷氣。（法新社）

2018-12-04 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕印度是全球溫室氣體排放量排名第3的國家，每年需要燃燒大約8億噸的煤，以應付能源所需，而近幾年印度人的冷氣用量越來越高，未來恐怕會使地球越來越熱，暖化越來越嚴重。

根據《法新社》報導，日本大金冷氣印度分公司執行長賈瓦（Kanwal Jeet Jawa）表示，「冷氣在印度已經成為必需品」，印度的冷氣銷量有望在2050年，從現在的3000萬台增加至10億台，印度的能源需求量也因此會大幅上升。但印度目前的發電方式有高達2/3為燃煤與天然氣，未來幾十年的能源計畫也是燃燒這類能源為主。

但燃煤也會讓全球暖化更加嚴重，世界衛生組織（WHO）與聯合國人居署（UN-Habitat）都曾指出，冷氣空調機組發出了熱量，會使得城市溫度上升；國際能源總署（International Energy Agency）也表明，到了2050年全球對於冷氣的用電量會多達現在的3倍。

目前全印度大約只有5%的家庭有裝置冷氣，而中國有60%的家庭有裝冷氣，美國則有多達90%的家庭有裝冷氣，中、美兩國裝配冷氣的現象，幾乎都是在近30年內才出現。印度近年來因為人均收入漸增、電力供應趨穩，民眾對於冷氣的需求急遽上升。印度政府為了響應暖化問題，也呼籲廠商將冷氣系統默認溫度定在24度，儘量降低溫室氣體排放量。

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