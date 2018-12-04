坦承誤導消費者 比價網Trivago恐面臨2.2億罰款

飯店比價網站Trivago被澳洲消費者保護機構控告，網站評比有誤導消費者之嫌，恐面臨2.2億罰款。（彭博）

2018-12-04 17:45

〔即時新聞／綜合報導〕飯店比價網站Trivago最近被澳洲消費者保護機構控告，網站評比有誤導消費者的嫌疑，Trivago也已承認指控，現在將可能面臨1000萬澳元（約2.2億新台幣）罰款。

綜合報導指出，澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）最近指控Trivago涉嫌誤導用戶，違反澳洲的消費者相關條例（Australian Consumer Law）。ACCC質疑Trivago在網站上把普通房間與豪華套房的價格拿來比較，讓消費者以為其中的價差是Trivago網站篩選服務所省下的錢，並引導用戶轉訂那些支付較多佣金給Trivago的飯店。

Trivago坦承，比價網站頁面的呈現方式，確實可能讓用戶產生錯誤理解。Trivago也表示，在綠色顯示價格附近加上紅色的劃線價格，可能讓用戶誤以為是同房型的價格比較。ACCC主席西姆斯（Rod Sims）就批評，Trivago這樣的不當推銷行為非常嚴重，會尋求巨額罰款。

本案將在12月14號於墨爾本法院進行審理，律師認為Trivago可能要支付1000萬澳元的罰款。

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