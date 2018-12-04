1年7160億美元軍費 川普推特抱怨「太瘋狂」

川普表示，美國一年的軍費高達7160億美元，實在太過瘋狂。（美聯社）

2018-12-04 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕嫌軍費太多！先前曾屢次表示要「大力重建」軍隊的美國總統川普，今天卻在推特上表示，美國的軍費支出太過瘋狂，希望能跟中國、俄國會談，以終結他認為的「大規模且不受控的軍備競賽」。

川普推文指出，美國今年的軍費高達7160億美元，實在太過瘋狂，「我確信在未來某個時候，習主席、我和普廷總統將會開始討論，如何以有意義方式停止大規模而且無法控制的軍備競賽」。

然而，眾所周知，川普在就任總統後，曾多次表示歐巴馬時代的美國軍費刪減太多，期望能夠大力重建美軍。8月時，川普才批准這筆7160億美元的國防預算，增幅更是近10年來最大，如今他卻心生質疑，讓外界摸不著頭緒。

中國外交部發言人耿爽在今日的例行記者會上回應，「中方從不參加任何形式的軍備競賽」，還聲稱中國未對任何國家構成威脅。

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