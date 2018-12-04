金正恩生日未列國定假日 分析師：無傲人政績或口袋沒錢

北韓外文出版社近日出版的2019年日曆中，其領導人金正恩的生日並未被列入國定假日，有分析師就認為，應是金正恩自認還未有傲人政績的關係。（法新社）

2018-12-04 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕北韓外文出版社近日出版的2019年日曆中，領導人金正恩的生日並未被列入國定假日，有分析師認為，應是金正恩自認還未有傲人政績的關係；不過，也有可能是付不出慶賀禮的經費。

《韓聯社》報導，在2019年日曆中，北韓已故領導人金日成與金正日的生日，都是被標記為紅色，為國定假日，唯獨金正恩1月8日生日是用黑色標記，為非假日。

加上有消息指出，自金正恩2012年上任以來，北韓從未在官媒公開提及或慶祝金正恩生日，若照日曆的訊息解讀，明年北韓官方也不會替金正恩舉行大型的慶生典禮。

對此，有分析師說，金正恩可能考量到自己尚未有傲人政績，且同時還需向先父和祖父表示敬重之意，才會有這樣的決策；但也可能是因為，若金正恩生日被列為國定假日，官方就得分發食用油、肉類等食品給百姓，所以依目前北韓的經濟狀況，恐還未能負擔。

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