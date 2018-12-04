耶誕節希望收到一顆腎 女童給聖誕老人的信有洋蔥

美國一位女童因為哥哥需要長期洗腎，希望耶誕節能收到一顆腎。（圖擷自臉書）

2018-12-04 15:26

〔即時新聞／綜合報導〕耶誕節即將來臨，不少小孩都會向耶誕老人寫信要求禮物。不過美國一位女童最近卻向耶誕老人要求一份相當特別的禮物，由於她的哥哥需要長期洗腎，她很希望耶誕節能收到一顆腎。

綜合外媒報導，美國北卡羅萊納州一間百貨公司在店內放有一個郵筒，讓小孩可以寫信給耶誕老人。不過最近郵筒裡卻出現一封特別的信件，這封信是由小女孩凱特琳（Kaitlyn）所寫的，信上寫著，「親愛的耶誕老人，雖然有些人不相信你，但我相信。我的耶誕願望就是，希望我的哥哥可以進行換腎手術。」信上還用著斗大字體寫著「拜託。」

百貨公司的經理湯瑪絲（Shelly Thomas）在看到該信件後，非常希望能與小女孩家人聯繫上，並給他們一些幫助，但目前還找不到女孩家人。湯瑪絲因此將這封信分享到社群網站，期待認識小女孩的網友可以與她們聯絡。

美國腎臟基金會（American Kidney Fund）指出，美國約有6.5萬名孩童有腎功能衰竭問題，這可能會影響到他們的成長，最好的解決方法就是換腎。

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