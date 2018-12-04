脫歐協議表決未過將辭職？ 梅伊自信：2週後仍是首相

2018-12-04 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕英國國會11日將表決首相梅伊上月談成的脫歐協議，外界猜測，一旦表決未通過，梅伊恐辭職下台。對此，梅伊昨（3）日受訪時，信誓旦旦表示，兩週後她仍在職。

綜合外媒報導，梅伊11月與歐盟達成協議草案，同意脫歐後雙方保持緊密關係，但要遊說國會支持，恐怕難如登天。主要反對黨工黨與北愛爾蘭小黨民主聯盟黨（DUP）老早就宣稱將投反對票，且工黨強調，若表決未通過，將對政府舉行不信任投票。

對此昨日梅伊接受電視專訪時，被問及若輸掉11日的表決，是否會辭職一事，她自信表示「兩週後她仍在職」。

「我們可以過得更好」梅伊補充，這份她與其他歐盟成員國領導人敲定的協議，不會有任何改變，她的職責是確保民眾的要求能達成，以對民眾有利的方式脫歐。同時梅伊也再次駁回舉辦2次公投的可能。

而梅伊在國會演講時表示，英國若脫歐，將是相隔40年來首次擁有獨立貿易政策，並將持續熱情宣導開放經濟及自由市場帶來的好處，此外，多國領導人也樂於與脫歐後的英國制定貿易協議。

據悉，內政大臣賈偉德（Sajid Javid）近日出面否認，有關梅伊政府擔憂可能輸掉表決，而有意取消的傳聞。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/