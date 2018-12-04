強國馬拉松亂象再現！選手衝刺壓線後被強拉急停 只為了...

2018-12-04 15:38

〔即時新聞／綜合報導〕上月中國蘇州馬拉松，中國選手在終點前，遭工作人員強塞五星旗，打亂其衝刺節奏，因而痛失冠軍，引發廣大爭議，不料中國當局才下令整改，中國路跑賽又出現離譜狀況，2日在南寧馬拉松，衣索比亞選手才剛衝過終點線，立刻被工作人員強拉去跟主辦旗幟合影，導致該選手還在奔跑狀態下被硬拉急剎，立刻癱軟在地。

綜合中國媒體報導，日前引發蘇州馬遞旗事件的主辦「智美體育」，2日在南寧主辦另一場馬拉松賽事再度惹議，不但再度出現給中國選手塞國旗的舉動，還出現危急選手生命的離譜行徑，一名衣索比亞選手衝刺奪冠，才剛壓線，整個人還在跑動狀態下，一名工作人員從後方硬拉選手往後拖，選手高速被急煞，整個人不支癱軟倒地。

工作人員此舉僅僅是為了要冠軍得主先去跟主辦旗幟合照；影片曝光後，網友紛紛痛批這不僅是影響跑者的狀態，甚至對性命安全造成威脅，有專家直言：「突然來一個急停，造成身體損傷，安全事故（的可能）還是蠻大的。」

主辦辯稱拉選手的目的其實是要保護他，聲稱「這個選手剛剛跑完，他有這個慣性、阻力慣性，差一點摔倒，要扶住他」，不過此說法立刻遭專家打臉，專家表示：「跑馬拉松的話，肌肉一直處於長時間的收縮狀態，血液循環都集中在肌肉，（突然）停下來的話，血液沒法回到我們的心臟和大腦，會造成大腦缺氧。如果時間稍微長一點，可能會出現腦死亡。」

日前塞旗事件引發爭議，「智美體育」嗆這是慣例，不會有任何改變，中國媒體指出，中國田徑協會強調任何儀式和活動不得影響比賽的正常進行，不得影響選手公平競爭。但現在看來，主辦方都只能當「耳邊風」。

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