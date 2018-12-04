歷經2年飛行！NASA太空船抵古老小行星 探索生命起源

「貝努」是相當古老的太陽系小行星。（擷取自NASA）

2018-12-04 13:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）太空探測器「OSIRIS-REx」歷經逾2年的航行旅程，終於飛抵小行星「貝努」（Bennu），未來將採取「貝努」地表樣本並於2023年返回地球。

NASA在2016年9月8日發射OSIRIS-REx太空探測器，對「小行星貝努」進行探測與樣本採集任務，NASA指出，該小行星是太陽系形成後的殘餘物質集合體，對其進行探測及採樣有助科學家研究地球生命起源。

根據NASA公布的資料，貝努是一顆富含碳的古老小行星，直徑約500公尺，大小有如一座小山，是人類太空船過去環繞星體中體型最小的一顆。然而，科學家也發現，貝努對地球而言是潛在危機，按星體軌道路徑推測，其於2135年有可能撞上地球，機率約為1/2700。

未來三週，OSIRIS-REx將在距貝努表面約7公里的高空繞行，以獲取其質量、自轉速度及整體形貌等外部訊息；接下來的1年半，OSIRIS-REx將登陸進行採樣，供科學家進一步分析研究，預計於2023年返回地球。

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