要買F-35A還是F-35B？ 英國海、空軍傳有爭議

英國打算購買138架F-35B戰機，但英國皇家空軍希望加入F-35A的購買計畫。（路透）

2018-12-04 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕英國皇家海軍和空軍，竟為了F-35戰機的採購計畫爆發爭議！有英國媒體報導，英國本來計畫購買138架F-35B戰機，以提升英國航母的戰力，然而，英國皇家空軍卻希望能加入F-35A戰機的採購，讓英國皇家海軍消息人士痛批，這將破壞英國航母的戰鬥能力，在美國人眼中更是「嚴重的背叛」。

英媒《Sky News》報導，兩名英國皇家海軍的匿名消息人士表示，英國皇家空軍的高級官員私下推動採購F-35A「陸基型」的計畫，以替代原先採購F-35B「垂直起降型」的部份數量。由於F-35A只能從陸地起飛，無法從航母起降，消息人士抱怨道，「這將完全破壞整個航母計畫，如果不能從航母上起降，就不應該購買」。

消息人士警告，此舉不僅大幅削弱英國航母的戰力，還會破壞與美國的關係，因為美國認為，英國皇家海軍在航母操控能力上，是唯一能比得上美國的軍隊。「如果英國參加戰鬥，卻沒有具備作戰能力的航母，這會完全破壞我們的戰鬥能力，若英國皇家空軍以航母遭受損失為代價，去購買F-35A，那麼在美國眼中，這將是嚴重的背叛」。

消息人士說，英國皇家海軍感到非常生氣，無法相信皇家空軍會把自私自利的盤算，置於對國家最有利的地位之上，「這絕對是一種恥辱，它不應該被允許發生，它必須到此為止，必須立刻停止」。

據報導，英國皇家空軍的消息人士否認了相關指控，還暗酸謠言來自於「消息不靈通的人」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/