你懂哪幾個詞語？中國2018年10大流行語出爐

中國2018年10大流行語中，政經類詞語「命運共同體」也入列，該詞在今年中國十三屆全國人大會議期間，被寫入中國憲法。（法新社）

2018-12-04 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕12月3日，中國刊物「咬文嚼字」發布了2018年中國10大流行語，上榜的有「命運共同體」、「錦鯉」、「店小二」、「教科書式」、「官宣」、「確認過眼神」、「退群」、「佛系」、「巨嬰」、「槓精」等詞語。

澎湃新聞報導，「咬文嚼字」主編黃安靖指出，前幾年的流行語是在全中國社會範圍內廣為流傳，今年入選的大部分流行語，則是在局部範圍內流行，比如微信、微博等。原因包括中國的社交工具變化、社會治理體系改變、網民的水平提高等。

十大流行語中，入榜的政經類語詞「命運共同體」，源自人類命運共同體，即「在相同條件下結成的命運攸關的集體」，現在卻變成中共十八大以來的中國官場熱詞；「錦鯉」原指一種高檔觀賞魚，因中國國慶期間，支付寶微博要民眾轉發一條有錦鯉照片的文章才能參加抽獎，並把抽中的人稱為「中國錦鯉」，使得這個詞變成泛指「運氣極佳的人」。

其餘流行語，「店小二」是「為企業提供周到服務的政府部門及領導幹部」；「教科書式」是「某事做得非常標準」；「官宣」指「官方宣布」；「確認過眼神」則是「確認過的意思」；「退群」指「退出群體」；「佛系」指「看淡一切，隨遇而安的生活態度」；「巨嬰」即「心理滯留在嬰兒階段的成年人」；「槓精」則是「不問真相、不求是非的人」，才會「抬槓成精」。

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