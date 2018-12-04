這就是阿拉斯加！最狂情侶陷地震天坑 輕鬆爬出趕上飛機...

蘇爾欽斯基的車子卡在坑內。（路透）

2018-12-04 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕「這就是阿拉斯加人！」美國阿拉斯加州第一大城安克拉治（Anchorage）上月30日上午發生芮氏規模7.0強震，不少道路毀損、塌陷，當地一對情侶的車子被困在3公尺深的天坑內，沒想到他們輕鬆爬出，隨後攔了便車到幾公里外的機場，不管多困難都要順利趕上飛機，不少阿拉斯加人對他們做法感到自豪。

根據《紐約時報》報導，安克拉治發生半世紀以來最嚴重地震，阿拉斯加人卻從容不迫，該州小城荷馬（Homer）的46歲居民蘇爾欽斯基（Tomasz Sulczynski），當天載著女友泰勒（Rebecca Taylor）趕往機場，不料整台車陷入約3公尺深的天坑內，不少媒體都拍下受困畫面，許多人想知道車主是否安全。

但事實上，蘇爾欽斯基和女友早就從坑內爬出，隨後搭了便車前往泰德·史蒂文斯安克雷奇國際機場，最終也順利趕上班機。蘇爾欽斯基受訪時一派輕鬆，他表示這件事沒什麼大不了，「整件事實在很超現實，而且發生得太快了，根本沒時間害怕。」不少聽到此事的阿拉斯加人也得意說，「這就是阿拉斯加人！」

報導指出，阿拉斯加州被稱為「最後邊境」是有原因的，當地居民對他們堅韌的耐力感到自豪，該州的日常生活可能很苛刻，但韌性上有許多讓人敬佩之處。蘇爾欽斯基和泰勒體現出阿拉斯加精神：「當大自然發出最壞的情況時，阿拉斯加人就會毫無抱怨地前進！」

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