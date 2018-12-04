44歲人妻偷吃22歲「小開」 對方事後告知：我有愛滋！

2018-12-04 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川有位44歲張姓人妻，與丈夫共同育有一位15歲兒子，但她卻在上海時結識一名22歲男子，且發生性關係，之後也借對方7500元人民幣，不過當張女向對方討債時，男子自稱患有愛滋病，讓她嚇到當場崩潰。

綜合中媒報導，浙江警方上月27日下午1時許，在杭州東火車站看到張女與男子有肢體衝突，遂將兩人帶往派出所。張女向警方透露，兩人透過社群網站認識，見面發生性關係後一起出遊3天，後來男子宣稱他家在廣州有間飯店，希望張女未來能幫他管理，惟現在缺錢回廣州，所以要借他7500元人民幣（約新台幣3.4萬元）。

張女回家後大夢初醒，驚覺自己上當，而向男子討債，只是男子已落跑。警方指出，張女最後在上述火車站追到男子，要他還錢，不料男子除拒絕還錢外，還自爆患有愛滋病，讓張女嚇到當場痛哭失聲，懊悔自己不該有家室還受金錢誘惑和聽信男子甜言蜜語，而做出這些行為。

不過警方後來詢問男子是否真的患病，男子才坦言是為了擺脫張女糾纏，才說出患病的謊言，而張女耳聞後，總算卸下心中大石。目前經警方協調，男子先還張女4200元人民幣，餘款則是寫下借條，待以後有錢再慢慢還。

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