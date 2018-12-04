移植「新疆經驗」 中國寧夏打壓少數民族穆斯林

外媒擔憂，寧夏取法新疆經驗，未來將大舉打壓回族穆斯林，圖為巡邏中的中國警察。（法新社）

2018-12-04 12:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府在新疆廣設再教育營，大舉關押數百萬維族人，最新消息指出，當局欲將「新疆經驗」轉移至寧夏回族自治區，外媒擔憂，中國跨省份嚴打少數民族及宗教團體，顯示北京打壓人權的力度再度升級。

綜合外媒報導，寧夏當地對宗教團體管控於今年初起日趨嚴厲，不僅規劃拆除清真寺、禁止學童學習宗教課程，更要求宗教場所清除伊斯蘭教標誌，如今寧夏回族自治區、新疆維吾爾自治區更於上週簽訂反恐合作協議，寧夏黨政高層還親自前往新疆考察政法、反恐維穩等事務，顯示北京有意讓寧夏效法「新疆經驗」。

美國《自由亞洲電台》報導稱，世界維吾爾大會發言人迪里夏提表示，中國過去曾在寧夏強制拆遷清真寺，引發回族民眾動盪反抗，「軍警民爆發激烈衝突，讓北京當局感到非常驚恐」，他認為，中國政府因此想把在新疆取得成功的強硬宗教肅清政策，轉移至寧夏推行。

對此，香港珠海書院伊斯蘭問題專家直言，中國當局加強打壓穆斯林回族等少數民族，代表中共過往「以經濟解決民族問題」的政策全面宣告失敗。他強調，除寧夏外，青海、陝西及甘肅有大量回族人口，而這些人民對中國政治認同目前尚稱良好，若當局執意採取強硬手段，恐在前述地區激起人民的反抗意識而造成反效果。

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