比利時首富佛瑞爾過世，享壽92歲。（法新社）

2018-12-04 09:47

〔即時新聞／綜合報導〕比利時首富佛瑞爾（Albert Frere）的投資公司GBL昨日宣布，億萬富豪企業家佛瑞爾已經過世，享壽92歲。佛瑞爾在2018年富比世（Forbes）世界富豪排行榜中，名列第281位。

綜合外媒報導，比利時控股公司GBL（Groupe Bruxelles Lambert）於3日發布聲明證實了佛瑞爾的死訊。佛瑞爾自1990年起掌控GBL的經營權，因為他是這家公司的兩大股東之一。

根據富比世雜誌，佛瑞爾的身價達58億美元（約新台幣1788億元），在全球富豪排行榜中名列第281位。他生於1926年，從白手起家的釘子、螺絲商人，變成鋼鐵、公用事業和能源大王。

在1970年代，佛瑞爾的公司幾乎掌控比利時所有的鋼鐵生產，之後他把公司賣給國家。他曾表示，他的成功歸功於「勤奮工作、熱忱以及創造一支緊密合作、有能力的團隊」。

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