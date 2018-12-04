法國黃背心運動 驚傳催淚瓦斯罐打死人

法國抗議燃料稅調漲的「黃背心」運動出意外，一名在馬賽的80歲老婦人被催淚瓦斯罐打死。（法新社）

2018-12-04 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕法國抗議燃料稅調漲的「黃背心」運動不斷蔓延，一名在馬賽的80歲老婦人，近日於抗議期間想去關上百葉窗，卻被丟進來的催淚瓦斯罐打到頭部，送醫搶救仍然不治，但目前並不知道這罐催淚瓦斯是警方還是抗議民眾所投擲的。

據《BBC》報導，法國警方表示，自兩週前黃背心運動開始以來，已有3人在抗議活動中喪生。法國內政部透露，2日全國約有13萬6000人參加了上街示威，這表明人們普遍反對燃料稅急劇增加。

巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）指出，光是1日的抗議行動，在巴黎就造成了300萬至400萬歐元（約新台幣1億元至1.38億元）的損失。

事實上，法國政府預定推行的新政策幾乎遭到全面反對，例如私人救護車司機也上街示威，因為新的社會保障和醫療改革可能會影響他們的工作；全法國約100所中學的學生，更舉行了反對教育和考試改革的抗議遊行。

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