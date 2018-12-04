人口販子太囂張！她帶2歲女兒逛街 陌生男直問：要不要賣小孩？

中國福建省福州有位王姓婦人，昨（3）日與婆婆和2歲女兒逛賣場時，竟被一名陌生男子光天化日下詢問：「你要不要賣小孩？」（翻攝自《看看新聞》）

2018-12-04 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國人口販子真是太囂張了！福建省福州有位王姓婦人，昨（3）日與婆婆和2歲女兒逛賣場時，竟被一名陌生男子光天化日下詢問：「你要不要賣小孩？」

中媒《看看新聞》報導，王女3人當天一同到當地東二環泰禾廣場逛街，正當婆婆上廁所時，有名陌生男子突上前搭訕王女女兒。王女表示，男子當時像是跟女兒很熟一樣摸了女兒的頭，且詢問了自己丈夫在哪，原先覺得他舉止怪異，不加以理會，不料對方竟脫口問：「你要不要賣小孩？」

王女當下聽到這句話後，開始不知所措，等到婆婆如廁回來，3人一直想辦法躲避這名男子，惟男子持續尾隨，最終王女鼓起勇氣，轉身拍攝該男樣貌，並報警求助，但當警方到場後，男子已逃之夭夭。

王女透露，警方到場後，自己緊繃的情緒瞬間鬆懈，當眾大哭起來，事後王女把整起遭遇PO網，並呼籲其他家長嚴防人口販子。

警方也提醒，家長應該平時多加看管小孩，不然人口販子為謀取非法暴利，會趁大人不在時偷走小孩，手段更狠的甚至直接當眾直接搶走。

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