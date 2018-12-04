全球最好用護照 台灣排名第28、這國逆轉奪冠！

台灣護照排名第28名。（圖擷自www.passportindex.org網頁）

2018-12-04 09:51

〔即時新聞／綜合報導〕根據加拿大國際金融顧問公司阿爾頓資本（Arton Capital）評比的「護照指數排名」（Passport Index），全球最好用護照是阿拉伯聯合大公國，台灣護照則排名第28名，去年奪冠的新加坡落居第2名。

根據「護照指數排名」，阿聯12月1日起免簽國家增加4個，目前不必事先申請簽證就能前往167個國家，擊敗去年第1的新加坡躍居全世界最好用護照。排第2名的國家為新加坡和德國，不用事先申請簽證就能前往166個國家。

第3名為美國、丹麥、瑞典、芬蘭、盧森堡、法國、義大利、西班牙、挪威、荷蘭、南韓，免（落地）簽的國家有165個。

至於英國、比利時、奧地利、日本、希臘、葡萄牙、瑞士、愛爾蘭、加拿大等，免（落地）簽國家164個，排名第4名。台灣方面，免（落地）簽國家有131個，名列第28，中國第58、香港排第13。

另外，今年10月倫敦顧問公司Henley & Partners也公布最新「護照指數」（Henley Passport Index），日本位居全球之冠，台灣則排名第29。

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