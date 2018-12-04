中國非洲豬瘟疫情嚴峻 官媒自曝：養殖方式落後要打持久戰

中國非洲豬瘟疫情延到21省市。圖為北京市附近農村因疫情被封鎖。（歐新社）

2018-12-04 08:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國爆發非洲豬瘟疫情逾4個月，疫情蔓延逾21省市，連首都北京都淪陷，大量撲殺豬隻、豬價爆跌，中國官媒展開「消毒」，指豬肉市價只是微跌、指豬隻經檢疫、烹飪煮熟還是可以吃的，叫民眾不必驚慌，但還是自承，疫情嚴峻，且中國有2600萬小散養殖戶，養殖方式落後，生物安全防護水平低，非洲豬瘟疫情防控形勢仍然十分嚴峻。

《中新網》的統計數字是從8月3日爆發到11月22日止，中國有20省20個省份47個市（區、盟）發生73起家豬疫情、1起野豬疫情，累計撲殺生豬60萬頭，而此數字遠遠不及網路媒體傳出的數字。

報導引導民眾吃豬肉，指非洲豬瘟不是人畜共通的疫情，近百年來，全球無人感染豬瘟，且經檢疫、高溫消毒烹飪加熱後（溫度達到55℃持續30分鐘或者60℃持續十分鐘）可以殺滅病毒。「只要是合理烹調，完全加熱，對於身體是不會存在危害因素的」。

報導指即使產地生豬價慘跌，但市場豬肉價只是微跌，最近一週豬肉價每公斤19.03元，相比去年同期的20.28元大幅下降6.1%。

報導指出，疫情已經在緩解之中，已有7個省的24個疫區按解除封鎖，其中，河南和江蘇省的疫區全部解除封鎖；但坦承，「中國有2600萬小散養殖戶，養殖方式落後，生物安全防護水平低，非洲豬瘟疫情防控形勢仍然十分嚴峻」。

不過，這不是中國不行，而是近百年來，有60個國家發生非洲豬瘟疫情，只有13個國家根除了疫情，他們全部都是花費了巨大的人力、物力和財力，短期內徹底滅除非洲豬瘟難度極大，必須在繼續打好攻堅戰的同時，做好打持久戰的準備。

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