終結軍備競賽 川普稱將與中俄領袖會談

2018-12-04 03:12

〔中央社〕美國總統川普今天表示，他希望和中國國家主席習近平、俄羅斯總統蒲亭舉行會談，以終結他所謂的「大規模且無法控制的軍備競賽」。

川普今天一早在社群媒體推特（Twitter）發文表示：「美國今年就支出7160億美元軍費。瘋狂！」

他還表示：「我確信在未來某個時候，習主席、我和蒲亭（Vladimir Putin）總統會開始討論，如何以有意義方式停止大規模且無法控制的軍備競賽。」

川普未在推文透露進一步細節。他8月簽署預算達7160億美元的國防授權法，除授權軍事支出和增加飛彈防禦經費外，還加強限制中國投資美國科技公司的規定。

今年稍早，美軍將對抗中、俄列為新國防戰略的核心，並計畫從世界其他地方撤軍，以因應調整中的軍事優先要務。

中國3月宣布國防預算增加8.1%，增幅為3年來之最，導致亞洲鄰近地區緊張，尤其是台灣和日本。

另外川普10月揚言，要退出美俄在冷戰期間簽署的中程核飛彈條約（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF）。

莫斯科警告，華府若退出前述條約，俄羅斯將被迫採取相同手段回應。

反對者批評，美國若真的退出中程核飛彈條約，會引發美俄新一輪武器競賽。當時川普表示，他會強化美國的核武儲備，「直到大家恢復理智為止」。

中程核飛彈條約是1987年由當時美國總統雷根（Ronald Reagan）和前蘇聯末代領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）所簽署，旨在清除部署於歐洲各地的核飛彈。

部分歐洲國家擔心，美國若退出該條約，可能會在歐洲恢復部署中程核飛彈，俄羅斯則會在其最西端領土加里寧格勒（Kaliningrad）部署同類飛彈反制，導致歐洲可能再次淪為核戰場。

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