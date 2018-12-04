霧霾籠罩！ 中國82城市發重污染預警 今年最嚴重

中國華北、華東和華中地區，自11月30日至12月3日遭受嚴重霾害侵襲，中國媒體指出，這次污染過程影響範圍大、持續時間長、程度嚴重，「是今年以來最嚴重的一次污染過程」。（路透）

2018-12-04 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國多個地區近期遭霧霾籠罩，多達82個城市發布嚴重污染警告。中國媒體指出，這次污染過程影響範圍大、持續時間長、程度嚴重，「是今年以來最嚴重的一次污染過程」。

中國《澎湃新聞》報導，中國華北、華東和華中地區，自11月30日至12月3日遭受嚴重霾害侵襲，這次重污染是在高濕度背景下，加上「靜穩等不利氣象條件」，同時受11月26日該輪霾害的沙塵滯留影響，包過京津冀（北京、天津、河北）及周邊地區、長三角（長江三角洲）區域、湖南、湖北部分地區都「經歷一次大範圍重污染過程」。

河北中南部、河南、山東中西部、安徽和江蘇北部、湖南和湖北部分地區共62個城市日均濃度達到重度及以上污染水準。京津冀及周邊地區41個城市細懸浮微粒（PM2.5）日均濃度達到重度及以上污染水準。太原、臨汾、菏澤等8個城市，PM2.5每小時濃度達到嚴重污染水準，最高濃度達每立方公尺337微克。

中國自11月24日起，連續每日發布大霧預警，截至本月3日，共發布黃色預警8次、橙色預警9次。京津冀及周邊地區共有43個城市發布重污染天氣預警、長三角地區共有28個城市發布重污染天氣預警、汾渭平原11個城市發布橙色預警。

當局預報，4日至7日，受到冷空氣影響，區域擴散條件有利，重點地區空氣品質回復至優良等級，但河北中南部、山西南部、山東西部和河南北部地區可能出現輕度污染。

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