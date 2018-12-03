自覺年輕20歲！ 荷蘭69歲男申請更改年齡 法院說...

2018-12-03 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕現年69歲的荷蘭作家、勵志演說家拉特班德（Emile Ratelband）自覺比生理年齡還年輕，上月向法院提出史無前例的申請：將出生日期往後減20年。法庭今（3）日拒絕這項申請。

綜合外媒報導，拉特班德出生於1949年3月11日，但他說自己至少比實際年齡年輕20歲，聲稱醫生告訴他，他的身體狀況和40多歲的人一樣，因此要將出生日期更改為1969年3月11日，以避免他所謂的歧視。但荷蘭阿納姆（Arnhem）的法院駁回他的申請。

法庭指出，更改年齡將導致「各種法律問題」，「權利和義務與年齡息息相關...例如：投票權、結婚權、喝酒和開車的時機」，「如果拉特班德的請求被允許，那些年齡要求將變得毫無意義」。裁決還指出，有其他方法可以根據法律解決歧視問題。

拉特班德稱，自己因年齡在就業和約會APP上受到歧視，「如果是49歲，我可以買房子，開不一樣的車，我可以有更多的工作」，「在約會軟體上，如果我說我69歲，我找不到約會對象，如果我說我49歲，擺上我的照片，我會變得很搶手」。

拉特班德表示，「我們活著的時候可以改名字、改性別，為什麼我不能決定自己的年齡？」他還說，他申請更改年齡對政府也有好處，因為他將會放棄每月1500歐元（約新台幣5.2萬元）退休金，一直到他再次屆滿退休年齡為止。

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