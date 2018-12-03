耶誕裝飾太逼真引發恐慌 竟有男子向消防隊求救

美國德州1戶人家為了在街坊耶誕節布置大賽中奪冠，做出了超狂布置，甚至引起路人恐慌。（圖擷取自Facebook）

2018-12-03 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕耶誕節將至，不少人已經開始在住家進行耶誕布置，美國德州1戶人家為了在街坊耶誕節布置大賽中奪冠，做出了超狂布置，甚至引起路人恐慌。

綜合外電報導，美國德州1戶人家模仿喜劇電影《瘋狂聖誕假期》（National Lampoon’s Christmas Vacation）的1幕畫面，在屋子外面裝飾了許多燈飾，還歪斜地擺放了1把梯子，並且在屋頂上掛了1個搖搖欲墜的假人，希望能靠這個創意裝飾在街坊中的耶誕節布置大賽拿下第一。

沒想到這項布置在奪冠之前，先引發了路人的恐慌，許多路人以為屋頂上掛著的假人是真的，甚至有熱心民眾跑到梯子前面，試圖將假人救下來，救人未果還撥打911求救。讓這戶人家只好在梯子下方擺放1張公告，告訴大家這是他們的耶誕裝飾，「千萬不要撥打911」。

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