南韓公布新版兩韓5年規劃 少談統一、籲和平共榮

南韓今日公布兩韓新的5年規劃，新的規劃與過去朴槿惠提出的規劃相比，聚焦兩韓和平共處、少談統一。圖左為北韓領導人金正恩，圖右為南韓總統文在寅，兩人會面時牽著手一腳跨過38度線。（資料照，歐新社）

2018-12-03 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕南韓今日公布兩韓新的5年規劃，新的規劃與過去朴槿惠提出的規劃相比，聚焦兩韓和平共處、少談統一。

根據《韓聯社》報導，南韓政府今日公布了2018至2022年的兩韓關係5年規劃，在新的規劃當中，聚焦於改善兩韓關係、北韓無核化等問題上，並希望未來能夠定期舉行兩韓會談。

與過去前總統朴槿惠提出規劃相比，著墨於兩韓統一的比例偏少，較為強調兩韓的「和平共處」、「共同繁榮」，期許兩韓的和平與經濟發展，可以在共同的良性循環之內。

其實朴槿惠提出的規劃早在2017年就已經屆滿，文在寅政府過去也屢受質疑，為何新的兩韓規劃遲遲未面世？對此，文在寅政府解釋，由於今年初起朝鮮半島局勢發生劇變，為了讓規劃更加完善，才等到現在才公布規劃。

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