澳洲法院認證 「kiwi」非貶義詞

紐西蘭國鳥鷸鴕（kiwi bird）。（法新社檔案照）

2018-12-03 22:10

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕不滿同事在工作場合不說本名，只用暱稱「kiwi」稱呼自己，紐西蘭公民莎維奇怒辭工作，一狀告上法院，指控她的澳洲同事涉嫌「種族歧視」。不過，勞資仲裁法庭認為，紐西蘭人經常自稱「kiwi」，這個詞也時常用作親暱的代稱，故判定此案未涉及歧視。

「kiwi」一詞源於紐西蘭國鳥鷸鴕（kiwi bird），這個詞經常被用於代稱紐西蘭人、奇異果或其他紐西蘭特有的人事物。

英國廣播公司（BBC）報導，莎維奇（Julie Savage）2016年任職於南澳大利亞州首府阿得雷德的麵包店威利蛋糕（Vili's Cakes）；審理此案的勞資仲裁法庭法官法瑞爾（Leonie Farrell）表示，莎維奇沒有提出在工作上遭到歧視的具體事證，單就「kiwi」這個稱呼，並不代表「種族歧視」，頂多是「缺乏尊重」。

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