受加泰獨立運動影響 西班牙極右派首度當選地方議員

在西班牙安達魯西亞（Andalusia）昨日舉行的地方選舉當中，極右派小黨「聲音黨」跌破眾人眼鏡，在109個席次當中搶下了12席。（路透）

2018-12-03 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙週日舉行地方選舉，是為明年大選的前哨戰，受到加泰隆尼亞獨立運動與眾多事件影響，極右派小黨「聲音黨」（Vox）首度在西班牙地方議會當中搶下席次。

綜合外電報導，在西班牙安達魯西亞（Andalusia）昨日舉行的地方選舉當中，極右派小黨「聲音黨」在109個席次當中搶下了12席，是在西班牙結束獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）的統治之後，首度有極右派政黨進入地方議會。

「聲音黨」的立場為強烈反對加泰隆尼亞獨立、反對非法移民入境、反伊斯蘭教，與希望馬德里中央政府能夠掌握更多權力，以及要求英國歸還直布羅陀。

外媒分析，「聲音黨」這次拿下勝利的安達魯西亞位於西班牙南部，是直接面臨非法移民入侵的地區，而英國領土直布羅陀也位處安達魯西亞最南端。「聲音黨」藉由人民強烈的不滿，而贏得了選票。

而安達魯西亞最大黨「西班牙社會勞工黨」（PSOE）相對地在本次選舉拿下了史上最糟的成績，僅有33席。

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