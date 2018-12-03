報喜不報憂？貿易戰休兵90天 中國網上言論幾乎全刪

美國與中國達成協議，美國在明年1月1日「暫時」不調高對中國2000億美元產品的關稅，給予雙方90天時間協商。（路透）

2018-12-03 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普最近與中國國家主席習近平達成協議，美國在明年1月1日「暫時」不調高對中國2000億美元產品的關稅，給予雙方90天時間協商。不過中國官方與官媒都沒提到中美貿易戰休兵的90天期限，網路上相關言論也都遭刪除。

綜合報導指出，川普與習近平1日在阿根廷會談，達成貿易戰休兵的共識，雙方將在未來90天內談判，解決強迫技術轉移等美方關切問題。但如果中國90天後，在結構改革方面沒有進展，美國目前加徵的10%關稅稅率將會上調到25%。

不過在中國外交部長王毅的談話與中國官媒報導中，都沒有提到這90天的期限。中國商務部副部長王受文也僅說，中美將加速談判以取消目前（對部分其他貨品）加徵的25%關稅，並未提到時間表。

現在就連中國網友在《頭條新聞》、《環球日報》等媒體相關報導下方所留的評論留言都遭刪除。有中國網友就質疑，國外報導有提到90天的期限，怎麼看不到這個細節，也有人認為應該是官方不給看。

目前僅有中共黨媒《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」昨天刊出的一篇解讀文章中，有提到美中將在90天內展開談判。

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