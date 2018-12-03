西安一大學頒布「禁酒令」 引發兩派網友熱議

2018-12-03 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕位於中國陝西的西安翻譯學院11月30日發布新規定，嚴禁該校學生在校內外喝酒，若涉及酒後滋事，最嚴重恐面臨退學處分。該規定引發中國網友熱議，有人認為管太寬了，有人則表示可以理解，也支持校方的做法。

綜合媒體報導，中國的西安翻譯學院11月30日試行《關於嚴禁學生在校期間飲酒的規定》，規定包含嚴禁學生「在校學習生活期間飲酒（含酒精度飲料），學生因生日、節假日、入學、升學、畢業等原因在校內外組織的聚餐活動一律不得飲酒」、「嚴禁教職工和學生飲酒，一經發現，由學校人事部門按照學校制度處理。而飲酒或酒後滋事被處分的學生，最嚴重的將會被開除學籍」。

校方表示，該規定的初衷是為了保護學生。今年3月雲南藝術學院的禁酒令，是將學生的酒醉醜態傳給父母，對此西安翻譯學院回應，目前不會這樣做，但如果事態緊急，必要時也會通知學生家長。

針對西安翻譯學院的「禁酒令」，有網友評論說大家都成年人了，喝不喝酒是個人自由，學校真的「管太多」，還有網友諷刺「乾脆抽菸、談戀愛也管管吧？」；但部分網友表示，之前有發生過學生飲酒過量死亡、家長來鬧事的案例，所以可以理解校方的作為。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

中國陝西的西安翻譯學院11月30日發布新規定，嚴禁該校學生在校內外喝酒，若涉及酒後滋事，最嚴重恐面臨退學處分。（情境照） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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