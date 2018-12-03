放假5個月還有錢拿 員工卻開心不起來

2018-12-03 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國上市公司、代工業者「勁勝精密」日前公告，讓部分廣東省東莞市的員工「放長假」5個月，並給予部分薪資，卻讓這些員工相當鬱悶，擔心自己飯碗不保。不過近來中美貿易戰下，科技廠商訂單減少，除了勁勝精密，其他公司也是苦哈哈。

東莞作為世界工廠，有不少知名手機的加工廠設置於此。不過近來科技大廠銷售量下滑，代工訂單減少，加上租金不斷上漲，讓東莞其他工廠也出現放員工長假的現象。

勁勝精密的客戶包含華為、OPPO、小米、三星等知名手機品牌。該公司回應，公告內容屬實，但只有讓18名員工放假，其他一線員工仍在招聘，不會影響工作，強調公司目前整合業務中，所以調整崗位配置，核心客戶並未消失。

綜合外媒報導，勁勝精密的休假公告指出，因公司目前經營困境，部分業務停產，將安排部分工作人員提早放春假，期間從12月1日到明年的4月30日，放假期間的首月會支付正常工資，剩餘月份則是支付基本薪資的8成，約為1400元人民幣（約新台幣6300元），直到長假結束。

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