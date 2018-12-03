澳洲變態男偷窺女童就寢 監視器畫面全都錄

2018-12-03 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲雪梨日前發生一名變態男，在夜晚時偷窺一位女童就寢，所幸被及時發現，但最後仍讓變態男逃走；現在澳洲警方公開監視器畫面，呼籲民眾協助指認這位變態男。

綜合外媒報導，這位13歲的女孩與父母住在雪梨北部的科拉羅伊高原（Collaroy Plateau），她在11月30日晚上，獨自在臥房準備就寢時，驚覺窗外有人在偷窺，急忙趕去通知父母，父母獲知後馬上前往自家後院查看，但一無所獲後趕緊報警。

警方到場後，果然在居家裝設的監視器畫面找到這個人的身影，這位男子疑似澳洲原住民，年紀約在25至35歲之間，體型中等至結實；警方表示，這位女童被偷窺也不是第一次，先前在10月14日晚上，也有位男子透過同處的窗戶偷窺，不過由於當時女童睡眼惺忪，所以並不確定是否真的有人，所以女童家人當時並沒有報警。

當地犯罪管理中心主管麥可‧布崔德斯（Michael Boutouridis）警探指出，警方高度重視這起案件，人們應當在家裡也感到安全，特別是兒童；我們已經掌握部分情資，但仍需要社會大眾的幫忙，呼籲知情的民眾向警方指認。

澳洲雪梨日前發生一名變態男，在夜晚時偷窺一位女童就寢，所幸被及時發現，但最後仍讓變態男逃走；現在澳洲警方公開監視器畫面，呼籲民眾協助指認這位變態男。（圖擷取自NSW Police Force）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/