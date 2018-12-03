哈爾濱自來水「流黑汁」多年 當地政府終於回應了！

黑龍江哈爾濱上萬戶居民的生活用水水質極差，打開水龍頭，常常流出如墨汁般的黑色液體，水裡還夾雜顆粒、蟲子。（圖擷取自《中國之聲》）

2018-12-03 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國媒體於上個月底報導，黑龍江哈爾濱上萬戶居民的生活用水水質極差，打開水龍頭，常常流出如墨汁般的黑色液體，水裡還夾雜顆粒、蟲子，居民反映多年仍不見改善，該事件被報導後，日前最新消息傳出，當地政府終於回應，表示會根據當地情況做安排和處置。

綜合媒體報導，《中國之聲》於11月29日報導，哈爾濱南崗區多達萬戶的居民已被自來水問題困擾許久，多數居民必須買桶裝礦泉水度日；有居民指出，2011年入住時水質就有問題了，常常流出「黑水」，居民們去清理供水管線時，還發現許多黑泥黏在上面，散發刺鼻異味。

居民們曾向相關部門反映多次，並表達希望改接市政府而非供水集團的供水系統，然而問題不見解決。目前當地政府回應，他們「高度重視」這個問題，會趕緊調查，並做出相關的安排及部署。

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