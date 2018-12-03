日抗議中方續採東海油氣田 耿爽：從未承認中間線

針對中方船隻11月中旬在東海「日中中間線」附近開發油氣田的行徑，日方透過外交渠道向中國提出抗議。（路透）

2018-12-03 20:45

〔即時新聞／綜合報導〕中日東海爭端再起，日本內閣官房長官菅義偉3日召開記者會表示，針對先前中國開採船11月中旬，逕自在東海從事開發及資源探勘工作，日方已透過外交渠道向中方提出抗議，並要求盡早重啟油氣田共同開發的談判。

綜合外媒報導，中方船隻上月疑似又在東海的「日中中間線」附近開採海底油氣田，為此菅義偉表示，「在目前仍未確定東海海域界線的前提下，對於中方單方面持續開發的行為，我感到相當遺憾。」

報導指出，中日雙方政府在2008年就共同開發東海油氣田達成共識，但談判卻在2010年中斷。據了解，中國至今已在「日中中間線」接近中方一側的海域，建造總計16座油氣田開採設施。

「日中中間線」最初是由日本提出，作為劃分和中國專屬經濟海域的分界，位置在釣魚台列嶼以西，不過中國外交部發言人耿爽也在今日做出回應，表示中間線是日本單方面的主張，中方堅決反對，並強調「中國在東海探勘石油和天然氣是在中國的海域」，應毫無爭議。

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