5歲女童遭虐待致死 東京都擬設條例禁止家長體罰

2018-12-03 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕法國國民議會日前才通過禁止父母體罰兒童的法案，而日本東京都知事小池百合子也在11月30日公布一項禁止體罰的條例草案大綱，明定禁止家長對兒童施以肢體或言行上的暴力行為。

綜合日媒報導，東京一名5歲女童船戶結愛長年遭父母虐待，不只經常對她拳打腳踢，甚至還以要讓她有模特兒的身材為由，每天限制她的飲食，造成營養不良、身體虛弱，最後染上肺炎引發敗血症並於今年3月死亡，在當時震驚日本社會。為避免憾事再度發生，東京都在蒐集民眾意見後，預計明年2月於都議會提出條例案，藉由禁止家長對兒童體罰，預防虐待發生。

報導指出，草案大綱的理念提到，「虐待是對兒童權利的重大侵害，必須靠整體社會來預防」，並明定家長的教育責任與義務，除了不准對兒童體罰，同時也禁止家長對兒童有「傷及品行」的惡言相向，而以上規定皆仍未制定罰則。

據了解，雖然目前在《學校教育法》中有禁止校內體罰，卻沒有明定禁止家庭內的體罰。

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