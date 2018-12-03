聯合國氣候會議今日在波蘭展開 美國未派代表出席

聯合國今日起將於波蘭舉行氣候變化綱要公約第24屆締約大會（COP24），各國領導人陸續抵達波蘭卡托維治（Katowice）。圖中發言者為波蘭總統杜達（Andrzej Duda）。（歐新社）

2018-12-03 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國今日起將於波蘭舉行氣候變化綱要公約（UNFCCC）第24屆締約大會（COP24），各國領導人陸續抵達波蘭卡托維治（Katowice），將在為期兩週的會議中，為2015年訂立的巴黎氣候協定做出重大決策。

根據《路透》報導，聯合國氣候變化綱要公約第24屆締約大會12月3日起在波蘭產煤大城卡托維治展開，這次的會談被視為巴黎協定之後，最重要的聯合國會議，將討論如何落實2015年簽署的巴黎氣候協定，但能源消耗、汙染排放大國美國已經於去年6月宣布退出巴黎氣候協定，今年未派人至波蘭參加會議，而中國也並未派遣高官與會。

這次的會議將討論如何落實巴黎氣候協定的內容，尤其是對於將全球暖化溫度控制在攝氏1.5-2度之間的具體計畫，不少與會的國家代表們認為，協議最大的難度應該是經濟問題，與如何準確監控炭排放量。而為了讓這次會議更加順利進行，近200國代表昨日就已經在波蘭進行了事前會議。

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