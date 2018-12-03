日本冰壺女子隊方言獲流行語大獎 甜點也秒殺

日本「2018年新語、流行語大賞」，由平昌冬奧日本冰壺女子代表隊互相溝通時所說的北海道方言「對啊」奪冠。（路透）

2018-12-03 18:48

首次上稿 17:31

更新時間 18:48

〔駐日特派員林翠儀／東京3日報導〕日本年度新語．流行語大獎今年由日本冰壺女子隊選手使用的北海道方言「是啊」拔得頭籌。獲選Top10的流行語的「超級志工」，得獎者尾畠春夫則婉拒領獎。

「是啊」是北海道的方言，與標準日語的發言稍有不同，今年代表日本參加平昌冬奧的冰壺女子代表隊，全部隊員都是來自北海道「LS北見隊」，由於在冬奧中表現優異，賽事中她們以北海道方言交談的情形透過電視轉播紅翻日本，除了這句「是啊」之外，隊員在休息時間所吃的甜點「北海道起司蛋糕」，也在電視播出後10分鐘內被秒殺一空。

獲選Top10的流行語還包括「電競」、稱讚世足賽日本國家代表隊選手大迫勇的「不是蓋的」、日劇「大叔的愛」、形容今年夏天很熱的「災害級的酷暑」、影射前厚生勞動大臣詭辯的「吃飯論法」、與拳擊賽裁判不公有關的「奈良判定」、日本放送協會（NHK）節目出現的小智子口頭禪「別活得迷迷糊糊的」、今年2月在山口縣獨力找到失蹤兒童的78歲尾畠春夫「超級志工」、源自遣責性侵犯與性騷擾行為的「#MeToo」等。

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