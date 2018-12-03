你是誰？ 澳洲總理頻換人 梅克爾會面當場猛K小抄

現任澳洲總理莫里森（左）日前在G20峰會首次與德國總理梅克爾（右）會面時，鏡頭抓到梅克爾當場猛K他的背景資料。（歐新社）

2018-12-03 18:23

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲總理近年頻換人，現任總理莫里森（Scott Morrison）日前在G20峰會首次與德國總理梅克爾（Angela Merkel）會面時，鏡頭抓到梅克爾當場猛K他的背景資料，這一舉動逗樂了澳洲人。

《BBC》報導，梅克爾自2005年成為德國總理以來，澳洲共換了6位總理，今年8月上任的莫里森更是2013年以來第5位澳洲總理，頻頻換人難免讓其他國家領導人不太熟悉誰是澳洲當家人。因此在G20峰會期間，梅克爾與莫里森首度會面時，被拍到當場閱讀有關莫里森的簡報，猛K他的背景資料，簡報上還附有莫里森的照片。

許多人覺得這一幕非常有趣，尤其是澳洲人。澳洲政府也否認此事讓兩國感到尷尬，貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）今（3）日表示，「梅克爾的幕僚很明顯……只是要確保總理掌握正確資訊」。他還說，簡報附上照片是常見的事。

有澳洲網友在推特說：「梅克爾和澳洲總理莫里森會面時，要帶小抄。我不怪她，我雖然住在這裡，也對他一無所知。」《雪梨晨驅報》的標題更直言：「這是誰啊？澳洲民眾對梅克爾的窘境感同身受」。

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